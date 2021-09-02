В Госдуме заявили, что Карпину есть над чем работать в игре сборной России

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от матча отборочного этапа чемпионата мира 2022 года между сборными России и Хорватии (0:0).

«Мне вчерашняя игра понравилась, не было стыдно за нашу команду. Мы увидели новую команду, на которую было интересно смотреть. Никаких фантастических прорывов не было, но мне показалось, что мы выглядели не хуже, чем хорваты. Карпину есть над чем работать. У него достаточно амбициозные и интересные планы, о которых мы пока не очень знаем. Он же только начинающий тренер для национальной команды. Надеюсь, что с его приходом ситуация в команде изменится», — сказал Свищев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Также Свищев оценил выбор состава национальной команды.

«Мне кажется, давно пора было выпускать молодежь. У ребят была настоящая мотивация. Они бились. Молодые ребята, есть за что бороться. Спортсмены, которым в среднем 30 лет, у них другим занята голова. Подход Карпина был осмысленным. Он брал молодых ребят, правильно расставив задачи. Его выбор на первом матче был успешным», — добавил Свищев «СЭ».

Россия и Хорватия после этого матча имеют по 7 очков. По дополнительным показателям хорваты опережают россиян и занимают первое место в группе H. 4 сентября сборная России на выезде сыграет против Кипра.