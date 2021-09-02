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В Госдуме заявили, что Карпину есть над чем работать в игре сборной России

13:00
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от матча отборочного этапа чемпионата мира 2022 года между сборными России и Хорватии (0:0).

«Мне вчерашняя игра понравилась, не было стыдно за нашу команду. Мы увидели новую команду, на которую было интересно смотреть. Никаких фантастических прорывов не было, но мне показалось, что мы выглядели не хуже, чем хорваты. Карпину есть над чем работать. У него достаточно амбициозные и интересные планы, о которых мы пока не очень знаем. Он же только начинающий тренер для национальной команды. Надеюсь, что с его приходом ситуация в команде изменится», — сказал Свищев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Валерий Карпин.Выход на замену не Смолова, а Заболотного, показал: Карпину важнее не проиграть. И его решения куда больше похожи на черчесовские, чем многие думают

Также Свищев оценил выбор состава национальной команды.

«Мне кажется, давно пора было выпускать молодежь. У ребят была настоящая мотивация. Они бились. Молодые ребята, есть за что бороться. Спортсмены, которым в среднем 30 лет, у них другим занята голова. Подход Карпина был осмысленным. Он брал молодых ребят, правильно расставив задачи. Его выбор на первом матче был успешным», — добавил Свищев «СЭ».

Россия и Хорватия после этого матча имеют по 7 очков. По дополнительным показателям хорваты опережают россиян и занимают первое место в группе H. 4 сентября сборная России на выезде сыграет против Кипра.

Агрегатор прогнозов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия 0
Хорватия 0
Матч завершен

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения 1
Словакия 1
Матч завершен

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50

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Сергей Федоров все материалы автора

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