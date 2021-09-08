Юрий Лоза раскритиковал сборную России за матчи с Хорватией, Кипром и Мальтой

Музыкант Юрий Лоза в беседе с «СЭ» раскритиковал сборную России после цикла сентябрьских матчей отборочного турнира чемпионата мира-2022.

Ранее российская команда победила Кипр (2:0), сыграла вничью с Хорватией (0:0) и выиграла у Мальты (2:0).

«Карпину повезло, что мы ни разу не проиграли. Как можно играть без нападающих против Хорватии? Перишич нас просто простил, 9 из 10 таких моментов он забивает. Киприотов мы не возили по полю, не лупили по воротам, статистика ударов почти равная. Не представляю ситуацию, при которой мы могли бы не обыграть Мальту дома, тем не менее она почти случилась вчера», — сказал Лоза в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также артист оценил перспективы сборной России по попаданию в финальную часть ЧМ-2022.

«Нам группа досталась сказочная. Хорваты сейчас совсем не т. е. И то они взяли на классе обыграли Словению. Если напрягутся в матче с Россией дома, то у нас шансов нет. Мне кажется, что на чемпионат мы не поедем», — сказал Юрий Лоза.

Сборная России набрала 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая по дополнительным показателям команде Хорватии (13).