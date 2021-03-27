Станислав Черчесов объяснил причину замены Головина
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями после матча отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Словении (2:1). Он рассказал, почему был заменен Александр Головин.
«Был ли это лучший матч команды за последнее время? Мы в Лиге наций сыграли хорошие матчи, правда, не полностью, — сказал Черчесов в эфире канала «Матч премьер». — Были хорошие таймы в матчах с Венгрией, Турцией, Сербией, а сегодня смогли сыграть хороший матч почти все 90 минут. Сложно контролировать игру весь матч. Мы видим своих игроков, кто в каком состоянии, как они играют в себя в клубах.
У соперников хорошие фланги, поэтому мы фланги закрыли. Иличич почти все матчи играет на хорошем уровне. Вы видели, что против него были два опытных игрока, Жирков и Кудряшов. Мы не играли персонально против него. Мы рассказали, как против него играть, но он все равно свои номера сделал и гол классный забил.
Мухин? Мы знаем, что он может и верим в него. Мы абсолютно не рисковали, выпуская его. Головин? Первый тайм ему не до конца удался. Он в перерыве сказал, что у него потягивает мышцу. Мы в таких ситуациях не рискуем игроками».
В составе победителей дубль сделал Артем Дзюба. У гостей отличился Йосип Иличич.
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