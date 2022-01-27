Сборная Австралии разгромила Вьетнам в матче азиатского отборочного турнира ЧМ-2022
Сборная Австралии обыграла Вьетнам в матче отборочного турнира ЧМ-2022 — 4:0.
Вьетнам занимает последнее, 6-е место в группе B, команда проиграла все 7 матчей. Благодаря победе австралийцы с 14 очками в 7 матчах вышли на второе место в группе B, которое позволяет напрямую выйти на чемпионат мира.
В случае если Япония победит Китай, Австралия вновь опустится на третью строчку в группе. Команды, занявшие третьи места в группах A и B, разыграют между собой право принять участие в стыковом матче со сборной, занявшей пятое место в группе южноамериканского отборочного турнира.
Сборной Австралии предстоит провести еще 3 матча в рамках третьего раунда азиатского отборочного турнира.
ЧМ. Отборочный турнир. Азия
3-й раунд. Группа B
Австралия — Вьетнам — 4:0 (2:0)