«Я скучал». Смолов после матча с Мальтой

Нападающий сборной России Федор Смолов после победы над Мальтой (2:0) в отборочном турнире чемпионата мира-2022 отметил, что скучал по голам за национальную команду. Форвард «Локомотива» забил за сборную впервые за два года.

«Я скучал», — написал Смолов в Instagram, где опубликовал несколько кадров с матча.

Сборная России набрала 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая по дополнительным показателям команде Хорватии.