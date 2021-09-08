«Я скучал». Смолов после матча с Мальтой
04:07
Нападающий сборной России Федор Смолов после победы над Мальтой (2:0) в отборочном турнире чемпионата мира-2022 отметил, что скучал по голам за национальную команду. Форвард «Локомотива» забил за сборную впервые за два года.
«Я скучал», — написал Смолов в Instagram, где опубликовал несколько кадров с матча.
Сборная России набрала 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая по дополнительным показателям команде Хорватии.
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры
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