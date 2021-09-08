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«Я скучал». Смолов после матча с Мальтой

04:07
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Нападающий сборной России Федор Смолов после победы над Мальтой (2:0) в отборочном турнире чемпионата мира-2022 отметил, что скучал по голам за национальную команду. Форвард «Локомотива» забил за сборную впервые за два года.

«Я скучал», — написал Смолов в Instagram, где опубликовал несколько кадров с матча.

Публикация от Fedor Smolov (@smolovfedor10)

Сборная России набрала 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая по дополнительным показателям команде Хорватии.

Россия — Мальта

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Евгений Козинов все материалы автора

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