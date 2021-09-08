Маккенни отчислили из сборной США за нарушения COVID-протокола

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни покинул сборную США перед матчем отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Гондураса. Как сообщает ESPN, 23-летний игрок несколько раз регулярно нарушал протокол медицинской безопасности, введенный в связи с пандемией коронавируса.

Отмечается, что Маккенни приглашал в карантинную зону сборной США неизвестного человека, а также сам покидал ее без уважительной причины.

Теперь футболист вернется в Италию в расположение «Ювентуса».

Напомним, Маккенни с 2017 года выступает за сборную США. На его счету 7 голов в 25 матчах.