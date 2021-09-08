Маккенни отчислили из сборной США за нарушения COVID-протокола
04:40
Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни покинул сборную США перед матчем отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Гондураса. Как сообщает ESPN, 23-летний игрок несколько раз регулярно нарушал протокол медицинской безопасности, введенный в связи с пандемией коронавируса.
Отмечается, что Маккенни приглашал в карантинную зону сборной США неизвестного человека, а также сам покидал ее без уважительной причины.
Теперь футболист вернется в Италию в расположение «Ювентуса».
Напомним, Маккенни с 2017 года выступает за сборную США. На его счету 7 голов в 25 матчах.
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