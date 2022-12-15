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Вратарь Франции Льорис назвал Месси одной из легенд футбола

Алина Савинова
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Вратарь сборной Франции Уго Льорис поделился мыслями перед финалом ЧМ-2022, в котором его команда сыграет с Аргентиной.

«Нам нужно хорошо восстановиться, чтобы подготовиться к последней битве. Понадобятся все наши силы, вся наша энергия, чтобы противостоять потрясающей команде. Месси очень конкурентоспособный, и он одна из легенд этого вида спорта», — приводит PSG Talk слова Льориса.

Финальный матч ЧМ-2022 между Францией и Аргентиной пройдет 18 декабря на стадионе «Лусаил». Начало — в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://psgtalk.com/2022/12/one-of-the-legends-of-the-sport-tottenham-goalkeeper-lloris-lauds-messi-ahead-of-the-world-cup-final/
Лионель Месси
Уго Льорис
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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