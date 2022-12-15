Вратарь Франции Льорис назвал Месси одной из легенд футбола

Вратарь сборной Франции Уго Льорис поделился мыслями перед финалом ЧМ-2022, в котором его команда сыграет с Аргентиной.

«Нам нужно хорошо восстановиться, чтобы подготовиться к последней битве. Понадобятся все наши силы, вся наша энергия, чтобы противостоять потрясающей команде. Месси очень конкурентоспособный, и он одна из легенд этого вида спорта», — приводит PSG Talk слова Льориса.

Финальный матч ЧМ-2022 между Францией и Аргентиной пройдет 18 декабря на стадионе «Лусаил». Начало — в 18.00 по московскому времени.