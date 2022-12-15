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40 человек задержали в Париже за ношение оружия после полуфинала ЧМ Франция — Марокко

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полицейские в Париже после полуфинала ЧМ-2022 Франция — Марокко.
Фото Reuters

В Париже задержали 40 человек за ношение оружия после матча 1/2 финала ЧМ-2022 Франция — Марокко (2:0), сообщает AFP.

По данным источника со ссылкой на источник в полиции, группа из 40 человек собиралась отправиться на Елисейские поля после матча. Органы правопорядка задержали потенциальных нарушителей за ношение запрещенного оружия.

«Они явно собирались устроить драку на Елисейских полях», — приводит AFP слова источника в парижской полиции.

Во многих городах Франции, в том числе в Париже, болельщики устроили беспорядки после полуфинала ЧМ-2022. По всей стране были задержаны 170 человек.

Финал чемпионата мира-2022 Франция — Аргентина состоится в воскресенье, 18 декабря, и начнется в 18.00 (мск).

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