Полузащитник «Реала» Лука Модрич может завершить карьеру в сборной Хорватии после ЧМ-2022, передает Marca.

Турнир пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. На тот момент хорвату будет 37 лет. В составе сборной он дебютировал 1 марта 2006 года. Всего за сборную хорват провел 142 матча и забил 18 голов.

В 2018 году Модрич получил «Золотой мяч». В составе сборной Хорватии он дошел до финала чемпионата мира 2018 года в России, где команда проиграла сборной Франции.