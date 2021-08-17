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Лука Модрич может завершить карьеру в сборной Хорватии после ЧМ-2022

12:06
Лука Модрич. Фото Reuters
Лука Модрич. Фото Reuters
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич может завершить карьеру в сборной Хорватии после ЧМ-2022, передает Marca.

Турнир пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. На тот момент хорвату будет 37 лет. В составе сборной он дебютировал 1 марта 2006 года. Всего за сборную хорват провел 142 матча и забил 18 голов.

В 2018 году Модрич получил «Золотой мяч». В составе сборной Хорватии он дошел до финала чемпионата мира 2018 года в России, где команда проиграла сборной Франции.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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