Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар рассказал о состоянии здоровья нападающего Неймара и защитника Данило.

Оба игрока травмировались во втором тайме матча против Сербии (2:0) и пропустят два оставшихся матча группового турнира ЧМ. Данило получил растяжение левого голеностопа, у Неймара проблемы с правым голеностопном.

«Тесты показали травму боковой связки правого голеностопа Неймара и небольшую костную опухоль. У Данило повреждение медиальной связки левого голеностопа. Футболисты продолжают лечение. Очень важно сохранять спокойствие, быть умиротворенными. Оценка будет проводиться ежедневно, чтобы иметь информацию и принимать на ее основе наилучшие решения.

Мы уже можем сказать, что оба игрока не примут участия в следующем матче, но они будут лечиться, и наша цель — постараться сделать так, чтобы они восстановились на этом турнире», — приводит слова Ласмара Globo Esporte.

Бразилии на групповой стадии предстоят матчи против Швейцарии (28 ноября) и Камеруна (2 декабря).

Бразильцы занимает первое место в группе G ЧМ-2022 (3 очка), вторая — Швейцария (3 очка), третий — Камерун (0 очков), четвертая — Сербия (0 очков).