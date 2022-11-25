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Сегодня, 18:50

Врач Бразилии — о травмах Неймара и Данило: «Оба не примут участия в следующем матче, они будут лечиться»

Врач сборной Бразилии рассказал о состоянии здоровья Неймара и Данило
Анна Горшкова
Корреспондент
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Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар рассказал о состоянии здоровья нападающего Неймара и защитника Данило.

Оба игрока травмировались во втором тайме матча против Сербии (2:0) и пропустят два оставшихся матча группового турнира ЧМ. Данило получил растяжение левого голеностопа, у Неймара проблемы с правым голеностопном.

«Тесты показали травму боковой связки правого голеностопа Неймара и небольшую костную опухоль. У Данило повреждение медиальной связки левого голеностопа. Футболисты продолжают лечение. Очень важно сохранять спокойствие, быть умиротворенными. Оценка будет проводиться ежедневно, чтобы иметь информацию и принимать на ее основе наилучшие решения.

Мы уже можем сказать, что оба игрока не примут участия в следующем матче, но они будут лечиться, и наша цель — постараться сделать так, чтобы они восстановились на этом турнире», — приводит слова Ласмара Globo Esporte.

Бразилии на групповой стадии предстоят матчи против Швейцарии (28 ноября) и Камеруна (2 декабря).

Бразильцы занимает первое место в группе G ЧМ-2022 (3 очка), вторая — Швейцария (3 очка), третий — Камерун (0 очков), четвертая — Сербия (0 очков).

 
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Источник: Globo Esporte
Данило Луис да Силва (Данило)
Неймар Сантос
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
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