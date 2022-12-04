Спиридонов о непредсказуемости ЧМ-2022: «Сочувствую людям, которые играют на ставках»

Российский волейболист катарского клуба «Аль-Ахли» Алексей Спиридонов рассказал «СЭ», чей невыход в плей-офф на ЧМ-2022 по футболу больше всего его удивил.

«Немцы удивили. Но спортивный Бог существует! Это им за пижонство в первом матче, когда их игрок бежал с вытянутыми ногами, дурачился против японцев при счете 1:0. Все арабы смеются над немцами тут. Вообще, на этом чемпионате мира очень много нюансов, непредсказуемых матчей. Сочувствую людям, которые играют на ставках», — сказал Спиридонов «СЭ».

По итогам 3 туров немцы заняли третье место в своей группе, набрав 4 очка, и не вышли в плей-офф турнира.