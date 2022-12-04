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Сегодня, 15:36

Агент Сафонов заявил, что после ЧМ-2022 уйдет целая эпоха сильных игроком

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный агент Алексей Сафонов рассказал, что ему запомнилось на проходящем чемпионате мира в Катаре.

«Целая эпоха уходит сильных игроков: Суарес, Роналду, Месси, почти вся команда Германии уйдет, Модрич. Говорят, что футбол, как коньяк с каждым годом все лучше. Запомнились именно командные команды Япония, Сенегал. Нет суперзвезд, но команда поставлена до автоматизма», — приводит слова Сафонова Vprognoze.ru.

4 декабря в 1/8 финала сборная Франции сыграет с Польшей. Начало — в 18:00 по мск. А в 22:00 по мск национальная команда Англии встретится с Сенегалом.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10483286-agent-safonov-rasskazal-chem-uspel-zapomnitsya-chempionat-mira-2022-v-katare.html

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Австралия 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Алексей Сафонов
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