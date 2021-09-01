Влашич выйдет в стартовом составе сборной Хорватии в матче против России
Сегодня, 1 сентября, состоится матч 4-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Хорватия. Стал известен стартовый состав хорватов на эту встречу.
В основе команды выйдет полузащитнику Никола Влашич, который совсем недавно перешел из ЦСКА в «Вест Хэм».
Хорватия: Ливакович, Соса, Юранович, Ловрен, Юранович, Ковачич, Брозович, Пашалич, Перишич, Влашич, Крамарич.
Запасные: Ивушич, Слуга, Уремович, Баришич, Чалета-Цар, Иванушец, Моро, Ливая, Шкорич, Майер, Оршич, Чолак.
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