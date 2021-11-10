Владимир Пресняков: «С Дзюбой на поле будет 10 футболистов»

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший рассказал «СЭ», что он рад невызову Артема Дзюбы в сборную России на матчи отборочного этапа ЧМ-2022.

«Он не нужен ни сборной, ни «Зениту», но в силу каких-то обстоятельств Артем может многими командовать. Все поняли, что Дзюба может командовать Семаком, который обязан вести себя осторожненько. Артем всегда был человеком со слабым воспитанием. Его положение в Газпроме считается авторитетным. Дзюба вряд ли усилит сборную. Если он выйдет на поле, то будут играть 10 футболистов, включая вратаря. Это все равно, что меня на поле выпустить», — сказал Пресняков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

На пресс-конференции, посвященной матчу отборочного этапа ЧМ-2022 Россия — Кипр, главный тренер национальной команды Валерий Карпин заявил, что поставил точку с вопросом вызова Артема Дзюбы в сборную.