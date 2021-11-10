Борис Игнатьев: «Шансы России и Хорватии на выход на чемпионат мира с первого места равны»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев сравнил шансы Хорватии и России на выход на чемпионат мира-2022 с первого места.

«Я думаю, что шансы на выход на чемпионат мира с первого места равные, — сказал Игнатьев ТАСС. — Но у нас есть небольшое преимущество: мы обыгрываем киприотов, они — мальтийцев, и нам можно с хорватами сыграть вничью. Это далеко не та команда, которая была на чемпионате мира-2018, многие футболисты перешли рубеж молодости и юности, потеряли свою стать, некое умение. Игровой тонус далеко не тот, при этом ничейный результат нас вполне устроит».

С Кипром сборная России сыграет 11 ноября, а с Хорватией 14 ноября.

Россия находится на первом месте в группе Н, имея на счету 19 очков. Хорватия с 17 очками занимает второе место.