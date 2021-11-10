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Александр Петраков: «Вся сборная Украины гордится, что Шевченко возглавил команду серии А»

19:32
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И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков пожелал своему предшественнику Андрею Шевченко удачи на новом месте работы. Ранее специалист возглавил «Дженоа».

«Вся команда, игроки и тренерский штаб желают Андрею Николаевичу успехов в Италии, мы верим в него, — цитирует Петракова сайт Украинской ассоциации футбола. — Мы очень гордимся тем, что он возглавил команду Серии А».

Контракт с 45-летним специалистом рассчитан до лета 2024 года. После 12 проведенных матчей «Дженоа» находится на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 9 очков.

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Евгений Петров все материалы автора
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