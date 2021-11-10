Александр Петраков: «Вся сборная Украины гордится, что Шевченко возглавил команду серии А»

И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков пожелал своему предшественнику Андрею Шевченко удачи на новом месте работы. Ранее специалист возглавил «Дженоа».

«Вся команда, игроки и тренерский штаб желают Андрею Николаевичу успехов в Италии, мы верим в него, — цитирует Петракова сайт Украинской ассоциации футбола. — Мы очень гордимся тем, что он возглавил команду Серии А».

Контракт с 45-летним специалистом рассчитан до лета 2024 года. После 12 проведенных матчей «Дженоа» находится на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 9 очков.