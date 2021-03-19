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Вице-президент «Монако» объяснил, почему Головин не сыграет со Словенией в Сочи

19:36
Александр Головин. Фото AFP
Александр Головин. Фото AFP
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Член совета директоров французской лиги, вице-президент и генеральный директор «Монако» Олег Петров прокомментировал «СЭ» ситуацию, в которой оказались клуб, Александр Головин и сборная России.

Полузащитник не сможет выступить за национальную команду в отборочном матче ЧМ-2022 против Словении, который пройдет в Сочи 27 марта. Но Головину разрешат сыграть за сборную на Мальте и в Словакии.

— Это консолидированное решение лиги и клубов — не отпускать своих футболистов за пределы Евросоюза, — пояснил «СЭ» Петров. — Потому что в противном случае после возвращения из сборных игрокам придется проходить недельный карантин. Так как идет чемпионат, такие последствия критичны. Особенно когда это касается игроков уровня Саши. Безусловно, мы очень рады тому, что наши футболисты выступают за свои сборные, мы за то, чтобы Саша играл и проявлял себя в сборной России. Конечно, он очень хотел сыграть в Сочи, но так сложились обстоятельства. Как я слышал, такая же ситуация во многих европейских лигах — к примеру, в Германии. Выработан единый подход, чтобы не было дискриминации. К сожалению, в прошлый раз, когда проводились матчи национальных команд, были случаи заболевания коронавирусом. Так произошло с нашим капитаном Бен Йеддером, который заболел ковидом. Он по-прежнему ведущий игрок, но результативность уже не та.

В рамках мартовских игр отбора к ЧМ-2022 сборная России встретится с Мальтой (24 марта), Словенией (27 марта) и Словакией (30 марта).

(Александр Бобров)

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




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