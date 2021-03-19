Крал останется в расположении «Спартака» и не поедет в сборную Чехии
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал не поможет сборной Чехии в мартовских матчах отборочного турнира ЧМ-2022, сообщает официальный сайт клуба. Чех получил травму в игре с «Уралом» (5:1). Таким образом, он останется в расположении красно-белых.
Также столичный клуб подтвердил повреждение у Романа Зобнина, который не поможет сборной России.
Сборная Чехии в марте сыграет с командами Эстонии (24 марта на выезде), Бельгии (27 марта дома) и Уэльсом (30 марта на выезде).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-03-19-zobnin_i_kral_ostayutsya_v_raspolozhenii_spartaka/
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