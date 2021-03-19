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Крал останется в расположении «Спартака» и не поедет в сборную Чехии

18:19
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Полузащитник «Спартака» Алекс Крал не поможет сборной Чехии в мартовских матчах отборочного турнира ЧМ-2022, сообщает официальный сайт клуба. Чех получил травму в игре с «Уралом» (5:1). Таким образом, он останется в расположении красно-белых.

Также столичный клуб подтвердил повреждение у Романа Зобнина, который не поможет сборной России.

Сборная Чехии в марте сыграет с командами Эстонии (24 марта на выезде), Бельгии (27 марта дома) и Уэльсом (30 марта на выезде).

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-03-19-zobnin_i_kral_ostayutsya_v_raspolozhenii_spartaka/

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