Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 20:28

Дзанетти: «Мне очень жаль Лукаку, он много сделал, чтобы выступать на чемпионате мира»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти прокомментировал игру нападающего сборной Бельгии Ромелу Лукаку на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Я написал ему после матча, мне его очень жаль, потому что он много сделал, чтобы выступать на чемпионате мира. Он восстанавливался после тяжелой травмы. Сборная Бельгии его ждала, но ему не удалось сыграть на все сто процентов. Для нападающего очень важно забить гол. Это сразу все меняет в твоей голове», — цитирует ESPN Дзанетти.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. По итогам групповой стадии сборная Бельгии заняла третье место в группе F и не смогла выйти в плей-офф мирового первенства.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Австралия

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
Ромелу Лукаку
Хавьер Дзанетти
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бельгии по футболу
0
Читайте также
«Это будет лучший день в моей жизни». В Америке ждут рекорда Овечкина
Денис Казанский: три дня в Катаре — фейковые болельщики, метро и пиво за 1200 рублей
Посольство РФ потребовало объяснить задержание российского бизнесмена в Лондоне
Сергей Жуков прокомментировал инцидент в баре с «участником СВО»
Макрон призвал включить гарантии для РФ в будущую архитектуру безопасности Европы
Как заработать на своих хобби
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Андрей Чернышов хотел бы увидеть в финале ЧМ-2022 матч Аргентины и Португалии
Киммих: «Германии не удавалось стабильно показывать качественную игру на ЧМ-2022»
Защитнику сборной Бразилии диагностировали частичный разрыв связок колена после матча ЧМ-2022
Юрий Савичев объяснил причины неудачного выступления сборной Германии на ЧМ-2022
Месси уже никогда не догонит Криштиану. Португалец ворвался в историю
Игрок сборной Сербии Груйич: «Чувствовали поддержку российских болельщиков»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер США: «Я очень горжусь сборной, но разочарован поражением от Нидерландов»

Гакпо: «Сборная Нидерландов приехала в Катар с одной целью — стать чемпионами мира»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости