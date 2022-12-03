Главный тренер США: «Я очень горжусь сборной, но разочарован поражением от Нидерландов»

Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер прокомментировал поражение от Нидерландов (1:3) в 1/8 финала ЧМ-2022.

«С этим трудно справиться, у нас такая хорошая команда, такая дружная, и мы не справились сегодня, но не из-за отсутствия желания или недостатка усилий. Ребята вложили все силы, и, к сожалению, проиграли. Когда думаю об этой сборной и о том, как они сплотились за последние три с половиной года, это действительно особенное зрелище, и не часто можно увидеть такую связь. Поэтому я очень горжусь сборной США, но разочарован сегодняшним результатом», — приводит слова Берхалтера Sky Sports.

В 1/4 финала турнира в Катаре сборная Нидерландов сыграет с победителем матча Аргентина — Австралия. Игра этих команд пройдет сегодня, 3 декабря, в 22.00 мск.