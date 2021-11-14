Ветеран ЦСКА — о сборной России: «Сели и получили, дураки чертовы. Нам ничего не светит»
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на гостевое поражение сборной России в матче с Хорватией (0:1) в рамках отбора ЧМ-2022. Единственный гол в матче забил Федор Кудряшов в свои ворота.
«С нашей стороны никакой игры. Нам повезло, что поле — болото. А так они бы раскатали нас вчистую, раздели бы наших. Надо уметь играть по такой погоде. Зачем все восемь человек сели в оборону? Неужели Карпин им не подсказал? Мы такой погоде не застрахованы от ошибок. Сафонов — молодец, но отгонял бы он их всех подальше от штрафной. Но нет, сели. Ну и получили, дураки чертовы, обидно. Могли сыграть на нули, но очень сложно. Футбол в России давно умер. Игры у нас нет никакой, впереди нет ничего. Нам абсолютно ничего не светит, тем более с такими игроками. А новых брать неоткуда», — сказал Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.
Сборная России (22 очка) по итогу отборочного турнира ЧМ-2022 заняла второе место в группе Н и попала в зону стыковых матчей. Сборная Хорватии (23 очка) добилась прямой путевки на чемпионат мира в Катаре.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю