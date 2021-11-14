Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на гостевое поражение сборной России в матче с Хорватией (0:1) в рамках отбора ЧМ-2022. Единственный гол в матче забил Федор Кудряшов в свои ворота.

«С нашей стороны никакой игры. Нам повезло, что поле — болото. А так они бы раскатали нас вчистую, раздели бы наших. Надо уметь играть по такой погоде. Зачем все восемь человек сели в оборону? Неужели Карпин им не подсказал? Мы такой погоде не застрахованы от ошибок. Сафонов — молодец, но отгонял бы он их всех подальше от штрафной. Но нет, сели. Ну и получили, дураки чертовы, обидно. Могли сыграть на нули, но очень сложно. Футбол в России давно умер. Игры у нас нет никакой, впереди нет ничего. Нам абсолютно ничего не светит, тем более с такими игроками. А новых брать неоткуда», — сказал Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Сборная России (22 очка) по итогу отборочного турнира ЧМ-2022 заняла второе место в группе Н и попала в зону стыковых матчей. Сборная Хорватии (23 очка) добилась прямой путевки на чемпионат мира в Катаре.