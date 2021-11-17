Ветеран ЦСКА: «Если Карпин все-таки уйдет до стыков, ему этого не простят: ни ребята, ни Россия»

Экс-футболист сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал уровень игроков сборной России перед стыковыми матчами.

«Уж очень слабые у нас ребятишки. А почему, не могу сказать. Вроде и тренируются, и условия великолепные, и форма есть, и деньги — все. Раньше говорили, что мало платят. Теперь у игроков сумасшедшие деньги, а вырос ли футбол? Ни черта. Кто их возьмет за рубеж? Все они сидят. И Миранчук сидит, и Головин еле-еле ползает», — сказал Пономарев «СЭ».

Владимир Пономарев также прокомментировал слова главного тренера национальной сборной Валерия Карпина о возможном уходе до стыковых матчей на ЧМ-2022.

«Даже Карпин сомневается, будет ли он работать в сборной или нет. Как можно делать такое заявление перед ответственными матчами? Как же ему команда будет доверять? Вот он сделал такое заявление, останется, будет делать установку ребятам, в которых он сам не верит. Куда ж это годиться? Но если он все-таки уйдет, ему этого не простят: ни ребята, ни Россия», — добавил Пономарев.

Ранее Валерий Карпин в эфире «Коммент.Шоу» заявил, что он не уверен, будет ли продолжать работать в сборной России на момент стыковых матчей.