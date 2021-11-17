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«Вместе — мы сила». Зинченко опубликовал пост в соцсетях после победы сборной Украины над боснийцами

13:57
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Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко после победы в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (2:0) опубликовал пост в Instagram.

Зинченко выложил фото с игроками национальной команды, которые подошли к сектору с украинскими болельщиками.

«Вместе — мы сила», — написал Зинченко.

Сборная Украины не проиграла ни одного матча в группе: 2 победы и 6 ничьих. Таким образом, украинцы набрали 12 очков и заняли второе место в группе D, которое дает право сыграть в стыковых матчах.

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Сергей Разин все материалы автора
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