Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко после победы в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (2:0) опубликовал пост в Instagram.

Зинченко выложил фото с игроками национальной команды, которые подошли к сектору с украинскими болельщиками.

«Вместе — мы сила», — написал Зинченко.

Сборная Украины не проиграла ни одного матча в группе: 2 победы и 6 ничьих. Таким образом, украинцы набрали 12 очков и заняли второе место в группе D, которое дает право сыграть в стыковых матчах.