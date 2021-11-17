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Появилось видео драки боснийских фанатов с украинскими болельщиками, вывесившими флаг России

14:58
Болельщики сборной Украины. Фото Reuters
Болельщики сборной Украины. Фото Reuters
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Канал TV N1 Sarajevo опубликовал видео конфликта болельщиков сборной Боснии с украинскими фанатами во время игры отборочного турнира ЧМ-2022.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа D
16 нояб, 22:45. Bilino Polje (Зеница)
Босния и Герцеговина
0:2
Украина
Голы
Зинченко, 58 (0:1), Довбик, 79 (0:2)
Босния и Герцеговина
Василь Хаджикадунич Сушич Ахмедходжич Ковачевич Гояк (Крунич, 64 ) Хаджиахметович (Налич, 71 ) Стеванович Прцич (Цимирот, 64 ) Менало (Превляк, 72 ) Демирович (Кодро, 80 )
Украина
Бущан Соболь (Шапаренко, 64) Забарный Зинченко Тымчик Матвиенко Степаненко Малиновский (Сидорчук, 81) Цыганков (Довбик, 75) Ярмоленко (Караваев, 82) Яремчук (Зубков, 76)
Предупреждения
Демирович 66, Хаджикадунич 90  -  Забарный 66
Судьи
Антонио Мигель Матеу Лаос

Болельщики украинской команды показывали боснийцам перевернутый флаг России, который отобрали у российских болельщиков в Сплите, где россияне играли с Хорватией (0:1). Боснийские фанаты восприняли это как провокацию и начали прорываться на сектор с украинцами. Конфликт был разряжен после появления на трибуне сотрудников правоохранительных органов.

Сборная Украины обыграла Боснию (2:0) и обеспечила себе выход в стыковой турнир за право выхода на ЧМ-2022, заняв второе место в группе D с 12 очками в 8 матчах.

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Иван Торопцев все материалы автора
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