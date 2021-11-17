Появилось видео драки боснийских фанатов с украинскими болельщиками, вывесившими флаг России

Канал TV N1 Sarajevo опубликовал видео конфликта болельщиков сборной Боснии с украинскими фанатами во время игры отборочного турнира ЧМ-2022.

Болельщики украинской команды показывали боснийцам перевернутый флаг России, который отобрали у российских болельщиков в Сплите, где россияне играли с Хорватией (0:1). Боснийские фанаты восприняли это как провокацию и начали прорываться на сектор с украинцами. Конфликт был разряжен после появления на трибуне сотрудников правоохранительных органов.

Incident na Bilinom Polju, sukob BHFanaticosa i policije pic.twitter.com/Y6mAXMyju7 — TV N1 Sarajevo (@N1infoSA) November 16, 2021

Сборная Украины обыграла Боснию (2:0) и обеспечила себе выход в стыковой турнир за право выхода на ЧМ-2022, заняв второе место в группе D с 12 очками в 8 матчах.