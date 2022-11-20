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Сегодня, 10:21

Венгер: «Месси, Роналду и Неймар будут думать, что ЧМ-2022 станет последним шансом показать себя»

Венгер считает, что для многих футболистов ЧМ-2022 в Катаре может стать последним
Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что для многих известных футболистов ЧМ-2022 в Катаре может стать последним.

«Думаю, этот ЧМ для некоторых великих игроков, которые демонстрировали свой талант в последние 10-15 лет, может стать последним. За этим будет интересно понаблюдать, потому что Месси, Роналду, Неймар — лучшие игроки в мире. Все они будут стараться показать себя», — цитирует Венгера Daily Mail.

Чемпионат мира 2022 пройдет в Катаре и начнется уже в это воскресенье, 20 ноября. Финал назначен на 18 декабря.

ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

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⚽ Футбол. ЧМ
Катар
Эквадор

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
Криштиану Роналду
Неймар Сантос
Чемпионат мира по футболу 2022
Арсен Венгер
0
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