Венгер: «Месси, Роналду и Неймар будут думать, что ЧМ-2022 станет последним шансом показать себя»

Венгер считает, что для многих футболистов ЧМ-2022 в Катаре может стать последним

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что для многих известных футболистов ЧМ-2022 в Катаре может стать последним.

«Думаю, этот ЧМ для некоторых великих игроков, которые демонстрировали свой талант в последние 10-15 лет, может стать последним. За этим будет интересно понаблюдать, потому что Месси, Роналду, Неймар — лучшие игроки в мире. Все они будут стараться показать себя», — цитирует Венгера Daily Mail.

Чемпионат мира 2022 пройдет в Катаре и начнется уже в это воскресенье, 20 ноября. Финал назначен на 18 декабря.

ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре