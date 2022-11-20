Стали известны сроки восстановления Бензема после травмы

Стали известны сроки восстановления нападающего сборной Франции и «Реала» Карима Бензема после травмы, полученной на тренировке национальной команды перед стартом ЧМ-2022.

Как сообщает L'Equipe, 34-летний футболист понадобится три недели для восстановления.

Ранее Федерация футбола Франции сообщила, что Бензема пропустит чемпионат мира в Катаре. У француза диагностирована травма четырехглавой мышцы левого бедра.

По информации Get French Football News, форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль заменит Бензема в национальной команде.

Сборная Франции в группе D сыграет против сборной Австралии (22 ноября), Дании (26 ноября) и Туниса (30 ноября).