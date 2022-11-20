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Сегодня, 10:35

Брэйтуэйт — о чемпионате мира-2022: «Дания — претендент на золото»

Брэйтуэйт заявил, что Дания может выиграть чемпионат мира-2022
Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Эспаньола» и сборной Дании Мартин Брэйтуэйт считает свою команду фаворитом чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Мы очень уверены в себе. Нам уже удалось добиться хороших результатов в Лиге наций. Мы знаем, что люди не считают нас фаворитами на победу в чемпионате мира, но, конечно, мы — претенденты на золото. Мы здесь, чтобы побеждать, а не просто участвовать», — цитирует нападающего Sport.es.

Чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Дании встретится с Австрией, Францией и Тунисом. В первом матче датчане встретятся с тунисцами 22 ноября (16:00 мск).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. ЧМ
Катар
Эквадор

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Дании по футболу
0
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