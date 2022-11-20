Нападающий «Эспаньола» и сборной Дании Мартин Брэйтуэйт считает свою команду фаворитом чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Мы очень уверены в себе. Нам уже удалось добиться хороших результатов в Лиге наций. Мы знаем, что люди не считают нас фаворитами на победу в чемпионате мира, но, конечно, мы — претенденты на золото. Мы здесь, чтобы побеждать, а не просто участвовать», — цитирует нападающего Sport.es.

Чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Дании встретится с Австрией, Францией и Тунисом. В первом матче датчане встретятся с тунисцами 22 ноября (16:00 мск).