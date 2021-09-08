Полузащитник сборной России Алексей Миранчук после победы над Мальтой (2:0) в отборочном турнире чемпионата мира-2022 признался, что всем доволен.

«Как игра? Все супер. Страшная была ли Мальта? В каком плане?» — сказал Миранчук.

Сборная России набрала 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая по дополнительным показателям команде Хорватии.