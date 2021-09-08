Миранчук — после победы над Мальтой: «Все супер»
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Полузащитник сборной России Алексей Миранчук после победы над Мальтой (2:0) в отборочном турнире чемпионата мира-2022 признался, что всем доволен.
«Как игра? Все супер. Страшная была ли Мальта? В каком плане?» — сказал Миранчук.
Сборная России набрала 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая по дополнительным показателям команде Хорватии.
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры
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