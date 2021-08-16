Валерий Карпин о сборной России: «Амбиции — желательно выиграть все»
20:07
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своих амбициях.
«Амбиции — желательно выиграть все, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ». — Это нормальные амбиции любого нормального тренера.
Не согласен, что у сборной слабый состав. Есть Головин, Зобнин, Захарян, Черышев, Баринов... Еще много кого не назвал. Нет основного вратаря? Ничего страшного».
Карпин заменил Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России. Ранее он ушел из «Ростова».
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