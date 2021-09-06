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Бывший защитник тульского «Арсенала» запросил миллион евро за выступление в сборной Казахстана

21:31
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По информации Meta-ratings.kz, немецкий защитник Роберт Бауэр вел активные переговоры с Казахстанской федерацией футбола на предмет выступления за сборную страны.

Сторона 26-летнего футболиста запросила один миллион евро за смену гражданства. В КФФ посчитали, что выступать за сборную Казахстана футболисты должны не за деньги, а по зову сердца, поэтому от дальнейших переговоров с Бауэром отказались.

Последние два сезона защитник выступал в РПЛ, защищая цвета тульского «Арсенала». Сейчас он является свободным агентом. Интерес к нему проявлял «Спартак».

Дополнительная информация:

https://meta-ratings.kz/news/interesovavshiy-spartak-nemetskiy-zashchitnik-zaprosil-million-evro-za-vystuplenie-v-sbornoy-kazakhs-1050261/

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Евгений Петров все материалы автора

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