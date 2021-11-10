Булыкин надеется, что сборная России выйдет на чемпионат мира с первого места в группе

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от заключительных матчей национальной команды в отборочном турнире ЧМ-2022.

«Конечно, нужно перед собой ставить максимальную задачу, футболисты так и делают, поэтому захотят выиграть два матча, — сказал Булыкин ТАСС. — А там уже как получится, будет зависеть от того, как будут складываться игры. Я верю, болею за нашу сборную, как и все болельщики. Надеюсь, что сборная России достигнет максимального и нужного результата в виде выхода на чемпионат мира с первого места в группе. С этим чувством и нужно поддерживать команду».

Сборная России 11 ноября сыграет в Санкт-Петербурге с Кипром, а 14 ноября проведет матч со сборной Хорватии в Сплите.

Россия занимает первое место в группе Н с 19 очками. Хорватия находится на втором месте, набрав 17 очков.