В Хорватии объяснили, почему Далич плакал после игры с Россией

Бывший тренер сборной Хорватии и «Локомотива» Никола Юрчевич объяснил эмоциональную реакцию главного тренера хорватом Златко Далича, который расплакался после победы над Россией (1:0) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

— Как погодные условия повлияли на матч?

— В первом тайме Хорватия играла не очень хорошо, а Россия, напротив, прессинговала нас. Хорватия же слишком часто исполняла навесы, хотя поле еще не так сильно промокло. А в начале второго тайма я испугался. Стало ясно, что на таком газоне будет сложно играть в комбинационный футбол, как любят хорваты. Однако, несмотря на промокшее поле, наши игроки пытались играть в пас, низом, особенно Модрич — наш лучший игрок. Отмечу спокойствие команды: да, условия были тяжелыми, но мы не нервничали, а терпеливо ждали гола — и он пришел.

— Вам не кажется, что арбитрам следовало остановить игру из-за непригодного поля?

— Мне сложно оценивать действия судей, но я знаю, что в матчах турниров УЕФА очень важно заканчивать игры вовремя и не откладывать их, если возможно. Ситуация была пограничной: поле выглядело не очень хорошо, но играть было можно.

— Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич плакал после финального свистка, хотя даже на чемпионате мира не был настолько эмоционален на публике. Неужели для него это был самый важный матч в карьере?

— Наверно, русским сложно это понять, ведь у вас огромная страна. Но для хорватов успех сборной невероятно важен. Мы все гордимся нашей национальной командой, я бы даже назвал это культом. Не сомневаюсь, что страна будет широко праздновать эту победу. Поэтому и Далич так эмоционален — он патриот своей страны, как и все мы. И, конечно, это еще и облегчение — я был игроком и тренером сборной, так что знаю, какое давление оказывается на всех в национальной команде.

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