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Матыцин: «Сборная России не проявила профессионализма и желания к победе в матче с Хорватией»

16:27
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Министр спорта России Олег Матыцин поделился мнением о поражении сборной России в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).

«Ну что еще сказать, тяжелейшее поражение, — цитирует Матыцина ТАСС. — Но я в этом отношении согласен с мнением и главного тренера, и президента Российского футбольного союза: к сожалению, это был закономерный результат. Мы сами не проявили желания и, к сожалению, профессионализма в достижении результата и в первом тайме, и во втором. Поэтому, наверное, результат закономерен. Но не теряем надежды, верим в команду, в стыковые игры. 26 ноября определятся, как я понимаю, наши оппоненты. И в марте будем еще раз переживать и надеяться, что мы все-таки окажемся на чемпионате мира».

По итогам отборочного турнира сборная Россия заняла второе место в группе H и сыграет в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира в Катаре. Хорватия вышла на турнир с первого места.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12927449

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