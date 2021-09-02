Саутгейт: «Англии нужно выиграть чемпионат мира, чтобы забыть о неудаче в финале Евро»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что его команде нужно выиграть чемпионат мира, чтобы забыть о неудаче на Евро-2020.

«Пожалуй, нам надо выиграть чемпионат мира, чтобы забыть о том, что было на Евро. Ничто не сравнится с уровнем игры, который мы показывали, а также с обстоятельствами, которые произошли в финале чемпионата Европы. Мы 2 года вспоминали полуфинал ЧМ-2018, теперь то, о чем мы будем думать ближайшие полтора года, должно привести нас к борьбе за победу на ЧМ-2022», — приводит Goal слова Саутгейта.

11 июля в финале Евро-2020 Сборная Англии под руководством Саутгейта уступила Италии (1:1; 2:3 — по пенальти).

Сегодня, 2 сентября сборная Англии сыграет с Венгрией в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. После трех туров англичане лидируют в группе I с 9 очками, венгры идут на второй строчке с 7 очками.