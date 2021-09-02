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Саутгейт: «Англии нужно выиграть чемпионат мира, чтобы забыть о неудаче в финале Евро»

13:25
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что его команде нужно выиграть чемпионат мира, чтобы забыть о неудаче на Евро-2020.

«Пожалуй, нам надо выиграть чемпионат мира, чтобы забыть о том, что было на Евро. Ничто не сравнится с уровнем игры, который мы показывали, а также с обстоятельствами, которые произошли в финале чемпионата Европы. Мы 2 года вспоминали полуфинал ЧМ-2018, теперь то, о чем мы будем думать ближайшие полтора года, должно привести нас к борьбе за победу на ЧМ-2022», — приводит Goal слова Саутгейта.

11 июля в финале Евро-2020 Сборная Англии под руководством Саутгейта уступила Италии (1:1; 2:3 — по пенальти).

Сегодня, 2 сентября сборная Англии сыграет с Венгрией в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. После трех туров англичане лидируют в группе I с 9 очками, венгры идут на второй строчке с 7 очками.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Legalbet.ru
  • Footboom
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия 0
Хорватия 0
Матч завершен

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения 1
Словакия 1
Матч завершен

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/england-must-win-world-cup-to-banish-euro-2020-southgate/1rtdruu1741md1l0vighrtp0ro

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Иван Торопцев все материалы автора

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