В Госдуме предложили штрафовать футболистов за плохую игру в сборной России

Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев предложил штрафовать футболистов не только за плохую игру в команде Тинькофф российской премьер-лиги, но и за неудовлетворительные показатели в сборной. Соответствующее письмо он планирует направить министру спорта РФ Олегу Матыцину и главе Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову в ближайшее время, сообщает РИА "Новости Спорт".

«В рамках парламентской деятельности депутат Султан Хамзаев выдвинул предложение о введении санкций в отношении тех футболистов, которые плохо играют в рамках сборной России. Зачастую футболистам такого уровня не хватает дополнительной мотивации.

Речь идет о штрафах за плохую игру, нарушение дисциплины, а также за жалобы фанатов. Мы считаем, что в этом случае следует требовать штрафовать футболиста в рамках того контракта, который был заключен в клубе. Целесообразность данного предложения — повышение мотивации футболистов сборной России играть лучше и с полной самоотдачей», — приводит пресс-служба слова Хамзаева.