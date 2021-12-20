Колосков о реформе ЧМ: «Категорически против! Внутри ФИФА возникнет конфликт»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможность проведения чемпионата мира раз в два года.

По информации Sky Sports, президент ФИФА Джанни Инфантино надеется на поддержку со стороны футбольных федераций, чтобы продвинуть идею проведения чемпионата мира каждые два года.

«Категорически против этой идеи! Полностью солидарен с УЕФА и КОМНЕБОЛОМ. Это изменение нанесет огромный ущерб внутренним соревнованиям УЕФА и Южной Америки. Придется отказаться от каких-либо соревнований, которые сегодня стали общедоступными для всех. Не надо забывать про молодежные соревнования и отборочные игры. На футболистов ложится очень большая нагрузка. Сегодня все тренеры говорят о перегрузке игроков. Это является причиной травм.

Сам чемпионат мира растянется, он не уложится в один месяц! Регулярные соревнования раз в два года могут надоесть. После Катара увеличится количество команд. Получится не чемпионат мира, а фестиваль футбола. Зачем нарушать установившиеся порядки? Не исключаю, что эту идею, к сожалению, поддержат. Возникнет конфликт внутри ФИФА"— сказал Колосков «СЭ».

По информации источника, УЕФА и КОНМЕБОЛ выступают против идеи, считая, что изменения понизят интерес к чемпионату мира.

В понедельник, 20 декабря, пройдет онлайн-саммит с участием представителей футбольных федераций 211 стран.