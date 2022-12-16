Колосков считает голкипера сборной Франции Льориса одним из лучших вратарей на ЧМ-2022

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков ответил на вопрос, кого считает лучшим вратарем и игроком на чемпионате мира в Катаре.

«Сейчас называть кого-то лучшим я бы не стал. Какой-то яркой личности, которую можно было бы назвать лучшим футболистом, я не могу. Мне нравится, как великолепно сыграл вратарь сборной Франции Льорис. Исходя из последних впечатлений, он выглядит лучше других. Но впереди еще две игры, и многое может измениться», — цитирует Metaratings.ru Колоскова.

На ЧМ-2022 голкипер сборной Франции Уго Льорис провел 5 матчей, в которых пропустил 4 гола и один раз сыграл на ноль.

В финале мундиаля Франция сыграет против сборной Аргентины. Матч пройдет 18 декабря и начнется в 18.00 по московскому времени.