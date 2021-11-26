Карпин рассказал, на каком стадионе сборная России может провести стыковые матчи ЧМ-2022
Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022.
«Нормальный жребий. Могло быть хуже. Может, чуть-чуть лучше. Но это все на бумаге. За четыре месяца все может поменять. Как у нас, так и у других сборных. Посмотрим.
Где будем играть? Конкретики еще нет. Хотелось бы сыграть в «Лужниках». Но в ковидные наши времена не знаем, что будет, в каком регионе. Также рассматриваются южные стадионы: Краснодар, Ростов... В марте погода непредсказуемая.
Изучим соперников спокойно. Время есть. Посмотрим, что лучше для нас, что сможем выбрать.
Трудности есть всегда. «Зенит» сыграет еще две игры в Лиге Европы. Будем надеяться, что «Спартак» пройдет дальше в еврокубки. Еще матчи будут на Кубок... Нет смысла сейчас оценивать уровень игроков. Готовность надо смотреть в марте
Хотелось бы поблагодарить лигу и клубы за то, что согласились перенести тур. Понимаю, как это непросто. Любой день, любой час — мы только «за». Понятно, что это не гарантия успеха. Многие страны будут готовиться также», — сказал Карпин в телеэфире после жеребьевки.
Россия сыграет с поляками 24 марта 2022 года. В случае победы россияне проведут финальный матч с победителем встречи сборных Швеции и Чехии на своем поле 29 марта.
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