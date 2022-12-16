Дембеле рассказал, как лечил Рабьо и Упамекано: «Приготовил чай с имбирем и медом. Им лучше»
Дембеле рассказал, как лечил простудившихся Рабьо и Упамекано
Нападающий сборной Франции Усман Дембеле высказался о простудившихся футболистах национальной команды Адриене Рабьо и Дайо Упамекано.
«У Упамекано и Рабио разболелась голова, и я приготовил им чай с имбирем и медом... Сейчас им лучше. Думаю, они будут готовы к финалу», — приводит слова Дембеле Barca Universal.
Ранее сообщалось, что пять игроков сборной Франции пропустили тренировку перед финалом ЧМ-2022, трое из них из-за болезни.
15 декабря стало известно, что Рабьо и Упамекано вернулись к тренировкам в общей группе после того, как перенесли простуду.
Франция в воскресенье, 18 декабря, в финале ЧМ-2022 встретится с Аргентиной. Матч на стадионе «Лусаил» начнется в 18.00 мск.
Источник: Barca Universal
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