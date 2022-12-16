Бывший нападающий «Динамо» Кураньи получил травму колена на турнире ветеранов в Катаре

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи, принимавший участие на турнире FIFA Legends в Катаре, получил разрыв крестообразной связки и мениска.

«К сожалению, первое предположение подтвердилось. Это очень печальная для меня новость», — сказал Кураньи Bild.

40-летний немец попал в местную больницу, а 16 декабря должен был вылететь на родину.

В составе «Динамо» Кураньи с 2010 по 2015 год он провел 151 игру и забил 56 мячей.

В активе Кураньи также 52 матча и 19 голов за сборную Германии, с которой он стал вице-чемпионом Европы-2008 и бронзовым призером Кубка конфедераций-2005.