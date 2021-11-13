Аргентина не проигрывает на протяжении 26 матчей. Последний раз аргентинцы уступили Бразилии в июле 2019 года
Сборная Аргентины в матче отборочного турнира ЧМ-2022 обыграла Уругвай со счетом 1:0.
Аргентинцы продлили серию без поражений до 26 матчей. Последний раз команда Лионеля Скалони проиграла 3 июля 2019 года — в полуфинале Кубка Америки против Бразилии (0:2).
Скалони возглавил сборную Аргентины в сентябре 2018 года. Под его руководством национальная команда одержала 24 победы, 9 раз сыграла вничью и 4 раза проиграла.
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