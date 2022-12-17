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Сегодня, 12:21

Льорис — о финале ЧМ-2022: «Мы хотим написать свою собственную историю»

Льорис высказывался о предстоящем финале ЧМ-2022 с Аргентиной
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь сборной Франции Уго Льорис сравнил предстоящий финал чемпионата мира — 2022 с решающим матчем прошлого мундиаля 2018 года в России.

«Финал четырехлетней давности — это другое. Это разные команды, разный контекст. Мы живем настоящим моментом. То, что произошло четыре года назад, может служить отправной точкой, но я считаю, что это совсем другая история. Мы хотим написать нашу собственную историю с этом составом, с этим персоналом. Для меня было честью и гордостью выиграть тот трофей со своими товарищами по команде в 2018 году. Но, честно говоря, я сосредоточен на настоящем. То, что было раньше, — это прошлое. Мы хотим написать свою собственную историю. Мы хотим закончить ее наилучшим образом. Пока ничего не сделано, остается сделать самое сложное. Нужно готовиться к большому матчу, к любым непредвиденным обстоятельствам. Быть готовым превзойти себя, прилагать усилия, несмотря на обстоятельства с болезнями, несмотря на усталость. Надо закончить работу», — приводит слова Льориса RMC Sport.

В финале мундиаля Франция сыграет против сборной Аргентины. Матч пройдет 18 декабря и начнется в 18.00 по московскому времени.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

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Аргентина
Франция

П1

27%

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обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
Уго Льорис
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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