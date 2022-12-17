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Сегодня, 12:07

Галлас: «Думаю, Мбаппе сможет достичь высот Месси и Роналду»

Мария Гусева
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Бывший защитник сборной Франции Вильям Галлас поделился мнением о форварде национальной команды Килиане Мбаппе.

«Думаю, Мбаппе сможет достичь высот Месси и Роналду. Килиан захочет быть лучшим, и он будет думать об этом. Месси и Роналду подают ему хороший пример, он захочет побить все их рекорды. Когда у вас такой менталитет, вы должны много работать и ориентироваться на долгосрочную перспективу. С такими способностями Мбаппе может очень долго играть на высоком уровне и, безусловно, может приблизиться к двум легендам, Месси и Роналду», — цитирует Goal Галласа.

На чемпионате мира-2022 Мбаппе провел 6 матчей, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

В воскресенье, 18 декабря состоится финал ЧМ-2022 между сборными Франции и Аргентины. Начало — в 18.00 мск.

Вильям Галлас
Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
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