УЕФА назвал дату проведения матча квалификации ЧМ Украина — Шотландия
Матч квалификации ЧМ-2022 Украина — Шотландия состоится 1 июня
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласовал расписание матчей плей-офф квалификации чемпионата мира 2022 года.
1-го июня сборная Украины встретится с командой Шотландии в полуфинальной встрече квалификации. 5-го июня победитель игры сыграет в финале со сборной Уэльса за право выхода в финальную часть турнира.
Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
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