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Сегодня, 17:30

УЕФА назвал дату проведения матча квалификации ЧМ Украина — Шотландия

Матч квалификации ЧМ-2022 Украина — Шотландия состоится 1 июня
Карен Саркисян
Корреспондент
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласовал расписание матчей плей-офф квалификации чемпионата мира 2022 года.

1-го июня сборная Украины встретится с командой Шотландии в полуфинальной встрече квалификации. 5-го июня победитель игры сыграет в финале со сборной Уэльса за право выхода в финальную часть турнира.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Источник: https://www.uefa.com/insideuefa/mediaservices/mediareleases/news/0274-14e82d6d4065-efac4664bdef-1000--new-match-schedule-for-european-qualifiers-play-offs-and-severa/
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