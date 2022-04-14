Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласовал расписание матчей плей-офф квалификации чемпионата мира 2022 года.

1-го июня сборная Украины встретится с командой Шотландии в полуфинальной встрече квалификации. 5-го июня победитель игры сыграет в финале со сборной Уэльса за право выхода в финальную часть турнира.