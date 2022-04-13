Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию Российского футбольного союза (РФС) о переносе стыковых матчей за право выхода на ЧМ-2022.

«Сейчас они, конечно, будут придумывать разные истории. Вместо того, чтобы сборной России дать сыграть, принимают такие решения. Мы стали заложниками ситуации.

Любые объяснения будут против нас и российского футбола. Что бы мы не делали, какие бы апелляции не подавали, хоть инопланетянам в космос... все будет бесполезно», — приводит «Чемпионат» слова Канчельскиса.

Вчера, 12 апреля CAS отклонил апелляцию РФС. Изначально сборная России должна была сыграть в полуфинале стыкового турнира против Польши, но в конце февраля ФИФА и УЕФА временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

Решение мотивировано отказом сборных Польши, Швеции и Чехии играть с Россией.