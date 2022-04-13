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Канчельскис об отказе CAS: «Хоть инопланетянам апелляцию в космос подадим — бесполезно»

Канчельскис прокомментировал решение CAS отклонить апелляцию РФС о переносе стыковых матчей
Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию Российского футбольного союза (РФС) о переносе стыковых матчей за право выхода на ЧМ-2022.

«Сейчас они, конечно, будут придумывать разные истории. Вместо того, чтобы сборной России дать сыграть, принимают такие решения. Мы стали заложниками ситуации.
Любые объяснения будут против нас и российского футбола. Что бы мы не делали, какие бы апелляции не подавали, хоть инопланетянам в космос... все будет бесполезно», — приводит «Чемпионат» слова Канчельскиса.

Вчера, 12 апреля CAS отклонил апелляцию РФС. Изначально сборная России должна была сыграть в полуфинале стыкового турнира против Польши, но в конце февраля ФИФА и УЕФА временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

Решение мотивировано отказом сборных Польши, Швеции и Чехии играть с Россией.

Грустный Антон Заболотный после поражения сборной России от&nbsp;Хорватии в&nbsp;матче отбора ЧМ-2022. CAS отклонил апелляцию России по поводу ЧМ-2022. Арбитражный суд официально признал, что законы не работают

Источник: https://www.championat.com/football/news-4664671-kanchelskis-o-reshenii-cas-hot-inoplanetyanam-v-kosmos-podadim-appelyaciyu-vsyo-bespolezno.html
Андрей Канчельскис
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
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