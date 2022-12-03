Тренер Сенегала может пропустить матч 1/8 финала ЧМ-2022 с Англией из-за болезни

Помощник главного тренера сборной Сенегала Реджис Богарт заявил, что Алис Сиссе заболел в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира с Англией.

«Алиу Сиссе болеет уже пару дней. Я могу подтвердить, что он болен и у него небольшая температура, поэтому мы должны быть осторожны с его ситуацией. Вчера мы сами провели тренировку, используя его инструкции. Надеюсь, завтра он сможет прийти и оказаться на скамейке запасных с игроками», — приводит слова Богарта Sky Sports.

Матч 1/8 финала между сборными Англии и Сенегала состоится в воскресенье, 4 декабря.