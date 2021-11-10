Защитник сборной Кипра Андреас Каро рассказал о подготовке к матчу 9-го тура группового турнира ЧМ-2022 против сборной России.

11.11.2021 | Россия — Кипр

— Сборная России — очень сильная команда, она занимает первое место в группе. Но и нам есть что показать, — заявил Каро.

— Против вас не сыграет Дзюба. Чувствуете ли вы облегчение из-за этого?

— Мы знаем, что Дзюба — хороший игрок, но у России много других хороших футболистов. Нам необходимо показать лучший футбол.

Матч Россия — Кипр пройдет в четверг, 11 ноября, в Санкт-Петербурге.