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Сегодня, 17:55

Смолов оценил шансы сборной России на попадание на ЧМ-2022

Футболист Смолов оценил шансы сборной России на попадание на чемпионат мира
Иван Шитик
Корреспондент
Федор Смолов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов дал прогноз на предстоящий матч между сборными России и Польши.

— На днях пришла новость, что желтые карточки перед стыковыми матчами решили обнулить, но дисквалификации оставили. Обидно пропускать важнейший матч с поляками?

— Очень обидно. Насколько я знаю, сборные голосовали и почти все были за отмену этих дисквалификаций. К сожалению, этого не произошло. Надеюсь, смогу принести пользу в следующем решающем матче, — приводит слова Смолова медиа-служба «Динамо».

— Как расцениваете шансы команд, учитывая, что у соперника до сих пор нет главного тренера?

— Думаю, шансы у нас хорошие, потому что оба матча играем дома. На международном уровне это большое преимущество. Надеюсь, придет много болельщиков, все будут нас поддерживать, и у нас получится добыть путевку на чемпионат мира.

С Себой (Шиманьски) мы тоже это обсуждали. Они понятно, переживают, нервничают. И это не совсем нормально, что в такой ситуации у их сборной нет главного тренера. Но по большому счету, это не наша проблема. Это нам на руку. Будем стараться этим воспользоваться.

Сборная Польши является соперником сборной России по полуфинальному стыковому матчу за выход на ЧМ-2022. Матч Россия — Польша состоится 24 марта.

Федор Смолов
Сборная Польши по футболу
Сборная России по футболу
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