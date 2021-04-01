Защитник сборной Италии Рафаэл Толой поделился впечатлениями от дебюта за национальную команду в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Литвы (2:0).

«Мой дебют был очень эмоциональным, но я быстро освоился в этой фантастической команде. Получился сложный матч, потому что мы играли на синтетическом газоне, и было очень трудно заставить мяч двигаться. Нам удалось получить три очка, и я очень счастлив.

Я уже не молод, мне 30 лет, и я знал, что это уникальная возможность для меня. Я старался изо всех сил, хоть на этом поле было нелегко, но я счастлив, что дебютировал. Теперь единственный способ вернуться в сборную — продолжать хорошо играть в «Аталанте», — приводит слова Толой RAI Sport.