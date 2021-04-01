Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Северной Македонии (1:2).

«Мы полностью разочарованы, наша команда выглядела слишком уставшей. В нашей игре не было энергии, мы допустили слишком много ошибок. Когда мы быстро перемещали мяч, мы выглядели опасно. Наш соперник сидел глубоко на своей половине, так что мы не могли найти способ сломить их. В общем, это разочарование», — приводит слова Лева официальный сайт сборной Германии.

После этого матча Германия и Македония имеют по 6 очков и занимают 3-е и 2-е места в группе J, Армения лидирует с 9 очками.